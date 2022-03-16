علاء فؤاد: العلاقة بين الحكومة والمجالس النيابية تقوم على التعاون والتنسيق

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن العلاقة بين الحكومة والمجالس النيابية تقوم على التعاون والتنسيق والتكامل، موضحا أن هذا التعاون التزام دستوري واسع النطاق في الجوانب التشريعية والرقابية.

واستعرض الوزير التشريعات التي تم عرضها على المجالس النيابية، لافتا إلى أن هناك سعيا جادا من الحكومة نحو التحول الرقمي في كافة الجهات و الهيئات بما يساعد على انتظام العمل وبما يعبر حقا عن الانتقال إلى الجمهورية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديد.

وقال وزير شئون المجالس النيابية “الحكومة تباشر عملها واختصاصاتها تحت رقابة للمجلس الموقر بما يليق بالجمهورية الجديدة الديمقراطية والحكم الرشيد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.

وأشاد وزير شئون المجالس النيابية، بدور حرب مستقبل وطن، قائلاً "الحزب وُلد كبيرا ويلتحم مع المواطن بدرجة كبيرة من الوعي ويقوم بدوره في الاتصال مع الناخبين و اضاف " تقوم بدعم جسور لا تنقطع بين الحكومة و المجلسين و اسفر ذلك انجازات متعددة في كافة المجالات لصالح المواطن تطلعاته .

وأكد على التكامل التشريعي بين الدور التشريعي و الرقابي، مستطردا “حرصت الحكومة على الرد على الأدوات الرقابية ونقل وزير شئون المجالس النيابية التحية التي وجهها المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء للمجالس النيابية”.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن تحت عنوان " اليات و اوجه التعاون بين الحكومة و المجالس النيابية "بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و محافظ البحر الاحمر الاحمر اللواء عمرو حنفي و النائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري والنائب طارق نصير الامين العام لحزب حملة وطن وعضو مجلس الشيوخ و بحضور نواب المجالس النيابية .

275360583_522565696140465_4525526839775416349_n

275425587_359184066107718_3717686815864182747_n

275645701_689087832406079_2866760066782349743_n

275714086_710888667016250_2184471508223294938_n

275838817_1074101669814098_8254856496951868000_n

275843031_688148582618327_4656858421451096074_n