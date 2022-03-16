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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء فؤاد: العلاقة بين الحكومة والمجالس النيابية تقوم على التعاون والتنسيق

المنتدى البرلماني
المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن العلاقة بين الحكومة والمجالس النيابية تقوم على التعاون والتنسيق والتكامل، موضحا أن هذا التعاون التزام دستوري واسع النطاق في الجوانب التشريعية والرقابية.
واستعرض الوزير التشريعات التي تم عرضها على المجالس النيابية، لافتا إلى أن هناك سعيا جادا من الحكومة نحو التحول الرقمي في كافة الجهات و الهيئات بما يساعد على انتظام العمل وبما يعبر حقا عن الانتقال إلى الجمهورية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديد.

وقال وزير شئون المجالس النيابية “الحكومة تباشر عملها واختصاصاتها تحت رقابة للمجلس الموقر بما يليق بالجمهورية الجديدة الديمقراطية والحكم الرشيد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.

وأشاد وزير شئون المجالس النيابية، بدور  حرب مستقبل وطن، قائلاً "الحزب وُلد كبيرا ويلتحم  مع المواطن بدرجة كبيرة من الوعي ويقوم بدوره في  الاتصال مع  الناخبين و اضاف "  تقوم بدعم  جسور لا تنقطع بين الحكومة و المجلسين و اسفر  ذلك  انجازات متعددة في كافة المجالات لصالح المواطن تطلعاته .

وأكد على التكامل التشريعي بين الدور التشريعي و الرقابي، مستطردا “حرصت الحكومة على الرد على الأدوات الرقابية ونقل وزير شئون المجالس النيابية التحية التي وجهها المهندس مصطفي مدبولي  رئيس الوزراء للمجالس النيابية”.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن تحت عنوان " اليات و اوجه  التعاون بين الحكومة و المجالس النيابية "بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و محافظ البحر الاحمر الاحمر اللواء عمرو حنفي و النائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري والنائب طارق نصير الامين العام لحزب حملة وطن وعضو مجلس الشيوخ و بحضور نواب المجالس النيابية .

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