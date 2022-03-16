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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير المجالس النيابية: حزب مستقبل وطن ولد كبيرًا ومواقفه تدعم الوطن والمواطن

المنتدى البرلماني
المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن

حضر المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، ونقل تحيات رئيس مجلس الوزراء لأعضاء ونواب الحزب، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تتجلى دائما فى حب الوطن، والرغبة الدائمة لخدمة المواطنين من أجل غد أفضل.

جاء ذلك فى  الجلسة الافتتاحية  للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، بحضور المهندس اشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس الحزب، ومحافظ البحر الاحمر الاحمر اللواء عمرو حنفي، والنائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير الامين العام لحزب حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ، وممثلى الأحزبا والقوى السياسية.

وأكد المستشار علاء فؤاد على حضوره نائبا عن رئيس مجلس الوزراء  موجها خالص خالص التقدير  والشكر  للمجلس وأعضاءه  مؤكدا على أن الحكومة حريصة على التكامل مع مجلسى النواب والشيوخ وفقا ما نص عليه  الدستور، والحكومة حريصه على الوفاء  بكافة الإلتزامات الدستورية من أجل التكامل مع البرلمان بغرفتيه حيث السياسة العامة وعرضها على البرلمان وإعداد التشريعات ومواكبة كافة التطور  من أجل أن نكون أمام دولة بلا أوراق فى ضوء التحول الرقمى الذى أصبح يسيطر على العام بكافة المجالات .

ووجه التحية أيضا لحزب مستقبل وطن، مؤكدا أن الحزب ولد كبيرًا وتمكن أن يثبت الالتحام  مع المواطن والتعبير عنه وتعكس مواقفه السياسية وعمله البرلمانى  والعام درجة كبيرة من الوعى وحرصه على  المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة كانت حريصة على الحضور  للتأكيد على  مد جسور لا تنقطع  بين الحكومة والمجلسين بما يصب  صب فى صالح المواطن ، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون  نجحت الحكومة والبرلمان فى إقرار  114مشروع قانون فى دور الانعقاد الحالى للفصل التشريعى الثانى منها 43موضوعى و71 حساب ختامى  فضلا عن 44 من الدور الأول، وتم أنهاء 45 قانون  فى مجال كافة الحقوق  الإجتماعية والاقتصادية، منهم. الإصلاح الزراعى  الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية تنظيم الشهر العقارى، والمنشأت الفندقية والسياسية ، مع مواصلة  الجهد الرقابى بين الحكومة والنواب، مؤكدا على أن الجميع يعمل من أجل المصلحة الوطنية دون أى مصالح شخصية.

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محافظ البحر الأحمر مجلس الوزراء البحر الأحمر مستقبل وطن رئيس مجلس الوزراء

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