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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد العرابي : وزارة الخارجية مرتبطة بنبض الشعب المصري | فيديو

محمد العرابي
محمد العرابي

قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن وزارة الخارجية مرتبطة إرتباطًا وثيقا بنضال الشعب المصري، منذ إعلان 28 فبراير 1922، وذلك كان حصيلة جهد سعد زغلول وعلى يكن و عبد الخالق باشا حسونه، وبالتالي نحن مرتبطون بنبض الشعب المصري، ولذلك تعيش وزارة الخارجية مع الشعب المصري في النضال والمعاناة، مثل المعارك الدبلوماسية التي خاضتها وزارة الخارجية أثناء العدوان الثلاثي على مصر وبمساعدة المنظمات الدولية.

أضاف محمد العرابي، خلال لقائه على قناة "سي بي سي" في برنامج " معكم مع منى الشاذلي " أن عند إنشاء الأمم المتحدة ذهب عبد الحميد باشا بدوي وزير الخارجية للتوقيع بإسم مصر  وكانت ضمن 51 دولة ثم أصبح بعد ذلك قاضيا في محكمة العدل الدولية.

أوضح  وزير الخارجية الأسبق، أن أحد مظاهر السيادة والإستقلال للدول هي وزارة الخارجية ؛ واستطاعة الدولة إرسال السفراء والتحدث باسمها في أي مكان في العالم وعن أي قضية.

أشار محمد العرابي، إلى أن الدكتور محمود فوزي كان يشغل منصب وزير الخارجية أثناء عهد الرئيس جمال عبد الناصر وكان يثق الرئيس فيه وكان حينها يوجد تزاوج بين الدبلوماسية الرئاسية ودبلوماسية وزارة الخارجية لأن وزير الخارجية يعطي نظرة عامة  للرئيس لإدراك عواقب أي قرار.

محمد العرابي وزارة الخارجية الشعب المصري الدبلوماسية الأمم المتحدة

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