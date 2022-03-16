فاروق فلوكس: الزعيم لقب قليل جدا على عادل إمام ..فيديو

كشف الفنان القدير فاروق فلوكس سبب رفضه إطلاق لقب "الزعيم" علي الفنان الكبير عادل إمام.

وأضاف فلوكس خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على قناة ETC ، أن الفنان عادل إمام له العديد من المسرحيات والأفلام، مضيفاً أن كلمة الزعيم والتي أطلقت على عادل إمام قليلة جدا عليه، موضحا أن الزعيم لونا مختلفا عن الفنان الراحل فؤاد المهندس، لأن المهندس أستاذ لجميع الفنانين بما فيهم الزعيم عادل إمام والذي تتلمذ على يديه وتعلمت منه الكثير.

وأتم فلوكس أن الفنان الراحل سمير غانم فنان جميل ومزاجي ، و كان لهُ أسلوب خاص في الحياة.



وأشار فلوكس إلى أنه محتفظ بأصدقاء الجامعة منذ عام 1954، ومليش حد قريب من الفنانين.