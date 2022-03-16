45 عامًا أشغال شاقة.. سيدة الخلاطة بالدقهلية: أكافح للإنفاق على 11 فردًا.. شاهد

تظل المرأه المصريه رمزا للكفاح والتضحيه منذ الاف السنين والعصور وهي تواصل مسيرتها حتى هذه اللحظه، كفاح وعطاء ووفاء ممتد.



الحاجة رابحة "أم وحيد" ابنة مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية والتي كافحت منذ 45 عاما من اجل الانفاق على 11 شخصا منهم زوجها المريض القعيد الذي لا يستطيع العمل حيث تعمل في مهنة صعبة وهي مهنة العمل على الخلاطه وحمل الأسمنت، مجهود يحتاج إلى رجال وسواعد قويو ولكنها رغم كل ذلك قاومت وتحملت وعملت.



"صدى البلد"، التقى بالحاجة أم وحيد حيث تحدثت قائلة: "أعمل بالمعمار منذ 45 عاما، فأنا أبلغ من العمر 64 عامًا ورغم أنني قمت باستئصال جزء من المعدة والرحم والمبيض إلا إنني عدت إلى العمل من جديد من أجل الإنفاق على أسرتي فهم 11 شخصا منهم زوجي المريض القعيد و الذي لا يعمل كذلك ابنتي التى انفصل عنها زوجها وترك لها طفلين وأقوم بالإنفاق عليهم".



وواصلت: "تعلمت مهنة العمل على الخلاطه من زوج اختي منذ ان كانت مكان الخلاطة القارورة و تعبت كثيرا وتحملت كثيرا من أجل أن أنفق على أسرتي فالعمل ليس عيبا وأنصح الشباب أن يقوموا بالاعتماد على أنفسهم ويعملون فالله لا يحب التواكل بل يحب المتوكلين فانا رقم ظروف الصحيه مازلت اعمل حيث استيقظ من الفجر و اذهب الى العمل حتى اخر النهار واحصلوا على مئه جنيه في اليوم ربما اقل حسب العمل".



وتابعت سيدة الخلاطة: "كل ما أتمناه انا أقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو حلم راودنى، كثيرا اتمنى من الله ان يحقق لي كما أتمنى أن يكون لي منزل بسيط اعيش فيه مع اسرتى فالحمل ثقيل على جدا ويوميتي لا تكفي شيئ، فأنا أصرف على اسرة باكملها مكونه من 11 شخصا ارجو الله ان يعيننى على العمل والكفاح الانفاق على هذه الأسرة".

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