التموين: إعلان سعر ثابت للخبز السياحي الأحد المقبل

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن معارض أهلا رمضان تشهد تخفيضات كبيرة في جميع أنحاء الجمهورية، وسعر كيلو السكر ب ١٠ جنيهات.

وأضاف عبدالمنعم خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك توجيهات رئاسية بتسعير الخبز السياحي، ووزير التموين عقد اجتماعا ووجه بتحديد سعر الخبز وبعد ذلك سيتم تحديد سعر الخبز السياحي، لافتا إلى أنه سيتم حساب سعر الرغيف بالوزن.

وتابع عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن يوم الأحد المقبل سيتم إعلان سعر الخبر السياحي، لافتا إلى أن هناك تراجعا في أسعار الدقيق والارز.

وأكمل عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن لن يختلف سعر الخبز السياحي من منطقة الي أخرى وسيكون سعر موحد في المناطق الراقية والغير راقية بسعر عادل، مستدركة انه ستكون الأسعار ثابتة.