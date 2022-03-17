وزارة الزراعة: من الغد سيكون هناك منافذ متحركة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان.. فيديو

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن أردب القمح العام الماضي 2021 كان سعره 720 جنيا ، مؤكدا أن الحكومة خلال هذا العام قامت بإعلان سعر القمح من خلال خطوة استباقية حتى قبل موسم الزراعة .

وأضاف أحمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن الزيادة تضمنت زيادة الأردب 100 جنيه عن العام الماضي وبالتالي أصبح سعره الأن 820 جنية ، أن مجلس الوزراء أصدر زيادة أيضا اليوم ليصل الآن سعر طن القمح إلى 5 آلاف و 570 جنية بزيادة عن العام الماضي بسعر 1650 جنيه .

وأوضح أحمد إبراهيم ، إن الصوامع الجديدة تم بناؤها وفقا لأحدث التقنيات وهذا يساعد علي تقليل الفاقد مؤكدا أن المشروع ساعد في زيادة تخزين الحبوب ، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للصوامع في مصر وصلت الآن إلي 6 مليون طن والآن هناك تسهيلات متعددة من اجل توريد القمح من الفلاحين .

وتابع : انه من الغد ستطلق وزارة الزراعة المنافذ المتحركة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان في مختلف المحافظات .