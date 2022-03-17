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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| نصائح صيام ليلة النصف من شعبان.. الضوء أثناء النوم يضر بصحة قلبك

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

ابتعد عن 3 مشروبات نهائيًا .. نصائح صيام ليلة النصف من شعبان

بالرغم من أن صيام ليلة النصف من شعبان ليس سنة إلا أن عددا كبيرا من المسلمين يرغبون فى الصيام فى هذا اليوم خاصة عندما يوافق يوم الخميس أو الاثنين.

ويجد بعض المسلمين صعوبة في صيام ليلة النصف من شعبان أو صيام أى سنّة بسبب عدم التعود على الصيام قبلها، لذا نعرض لكم بعض النصائح التى تساعد على صيام ليلة النصف من شعبان وهى نفس النصائح التى يمكن الاستعانة بها فى صيام أول أيام رمضان.

فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات؟

المكسرات غنية بالعناصر الغذائية بما في ذلك الأحماض الدهنية غير المشبعة والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية صحية أخرى.

يمكن الاستمتاع بها كاملة ، مثل زبدة المكسرات ، أو تقطيعها ورشها على الطعام، سواء كانت مملحة أو غير مملحة أو متبلة أو سادة أو نيئة أو محمصة.

اغلق ستائرك.. الضوء أثناء النوم يضر بصحة قلبك

لن يمنحك إغلاق الستائر مزيدًا من الخصوصية في الليل  كما وجدت دراسة جديدة أنه يمكن أيضًا أن يحمي قلبك أثناء النوم! 

وجد باحثون من جامعة نورث وسترن أنه حتى التعرض لكمية صغيرة للضوء أثناء النوم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

يقول الباحثون إن معدلات ضربات القلب ترتفع ولا يمكن للجسم أن يرتاح بشكل صحيح عندما يكون هناك ضوء في غرفة النوم. 

تشنجات أبرزها..تعرف على أعراض وأسباب متلازمة تململ الساقين لدى الأطفال

يُصاب الأطفال بمتلازمة تململ الساقين كالبالغين، قد يشعر الأطفال بأحاسيس في أرجلهم تجعل من الصعب عليهم النوم أو الاستمرار فيه، وإذا حدث هذا الإحساس بانتظام، فقد يكونون مصابين بمتلازمة تململ الساقين والتي تعتبر إحدى اضطرابات النوم.
 

 

 

 

 

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