لأول مرة.. تفاصيل إنتاج وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية.. وزير قطاع الأعمال يوضح



قال هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال، إن الدولة المصرية تعمل على تدشين أول وأكبر شركة لبيع وتوزيع السيارات الكهربائية، متابعا: تم الاستقرار على الشريك الفعلي وفي طريقنا إلى توقيع العقود الرسمية للشركة.

وأضاف "هشام توفيق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن البيع وخدمات الصيانة سيتم إدارتهم من قبل شركة خاصة، متابعا: الرشكة ستكون ضامن للسيارة وستوفر خدمات الصيانة للمواطنين.

وأوضح أن من يمتلك توكيلا من شركات سيارات أوروبية سيكون معه أيضا توكيل السيارة الكهربائية التابعة للشركات نفسها، متابعا: السيارة الكهربائية مصرية الصنع ستكون موجودة بحلول عام 2023.

واسترسل: أسعار السيارة الكهربائية ستكون مناسبة للسوق والمواطن المصري، متابعا: سيتم إنتاج فئتين من السيارات، أحدهما سيتراوح سعرها من 300 إلى 400 ألف جنيه وأخرى أعلى نسبيا.

ولفت إلى أنه سيتم توفير 6آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية، متابعا: هناك نوعين من الشواحن، أحدهما سريع وآخر متوسط يستغرق من 7 إلى 9 ساعات.

