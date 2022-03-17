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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إطلاق منصة خدمات الصحة النفسية يواكب الجمهورية الجديدة في تحقيق المساواة

النائب هاني عبد الشهيد
النائب هاني عبد الشهيد

قال النائب هاني عبد الشهيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، يواكب رؤية الجمهورية الجديدة في تحقيق المساواة بين جميع الأفراد وضمان لهم كافة الحقوق الصحية والاجتماعية.

 

وتابع عبد الشهيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه في هذا الاطار شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، السبت الماضي  فعاليات افتتاح "المؤتمر السابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان"، من اجل تقديم أفضل صور الدعم النفسي للمواطنين بمختلف فئاتهم.



ونوه عبد الشهيد خلال تصريحاته أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير لملف دعم الصحة النفسية للمواطنين، حيث يتم العمل على تطوير وتأهيل مهارات مقدمي الرعاية الصحية النفسية، بالاضافة إلى إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للصحة النفسية.


وتطرق عبد الشهيد غلى أنه يتم العمل على تفعيل المجلس القومي للصحة النفسية، أملا في الاستفادة منه والخروج بتوصيات تنعكس على مصلحة المواطن المصري.

 

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