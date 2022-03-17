نادية زخاري: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي.. فيديو

قالت دكتورة نادية زخاري، عضو المجلس القومي للمرأة، ووزيرة البحث العلمي الأسبق، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، مؤكدة أنه أصبحت موجودة في المناصب القيادية بالدولة، بعد دعم القيادة السياسية.

وأضافت نادية زخاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن هناك تمثيل للمرأة في مجلس النواب بنسبة 28%، و25% من المناصب الوزارية، إضافة إلى التمثيل القضائي لأول مرة.

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، ووزيرة البحث العلمي الأسبق، أن هناك 48% ممن يعملن بالبحث العلمي سيدات، مؤكدة أن الدولة تعمل على تنمية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وأشارت نادية زخاري إلى أنه اتمنى أن تكون المرأة تعمل في وظائف لم تعمل فيها من قبل كرؤساء جامعات وغيرها.