علاء مقلد رئيسا لبعثة الزمالك في أنجولا

أسند مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في أنجولا الى اللواء علاء مقلد عضو المجلس والمدير التنفيذي.

ومن المقرر أن تتجه بعثة الزمالك الى أنجولا عبر طائرة خاصة في الثانية عشرة والنصف ظهر غد الخميس على أن تصل بعد رحلة تستغرق سبع ساعات.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو يوم السبت المقبل في الجولة الخامس من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة من 22 لاعباً للسفر الى أنجولا جاءت كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.