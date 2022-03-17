بصمة مصر في إنشاء جامعة الدول العربية.. السفير محمد العرابي يوضح.. فيديو

قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ، إن إنشاء جامعة الدول العربية كان في عهد الملك فاروق وكان عبد الرحمن باشا عزام أول أمين عام للجامعة العربية ، مؤكدا أن الجامعة العربية تم تأسيسها ووضع مقرها في القاهرة وهذا كان احد الإنجازات الدبلوماسية التي حافظت عليها مصر .

وأضاف محمد العرابي خلال لقائه في برنامج "معكم مني الشاذلي " المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الوفد الدبلوماسي المصري استطاع أن يخوض جميع المفاوضات الخاصة باستعادة طابا ونجح في ذلك ، مؤكدا أن دور الخارجية في هذا الموقف يدرس في الجامعات في الخارج .

واوضح محمد العرابي ، إن الوفد كان مكونا من وزير الخارجية وقتها عصمت عبد المجيد وأساتذة جامعة وضباط من القوات المسلحة في مختلف التخصصات وكانت هناك مقاربة مصرية شاملة لحلول والوصول إلى النتيجة المطلوبة.