بمشاركة 6 وزراء.. انطلاق المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن.. ممثل الأغلبية: مصر أزاحت المتاجرين بآلام أبناء الوطن.. نصير: الدولة تخوض معركة البناء

مستقبل وطن: مصر أزاحت المتاجرين بآلام أبناء الوطن وانطلقت نحو مستقبل مشرق

طارق نصير: الدولة تخوض معركة البناء وصولا للجمهورية الجديدة

الشعب الجمهوري : التكتل بيننا وحزب مستقبل وطن يحتذى به

محافظ البحر الأحمر: الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية في العالم.. صور

وزير المجالس النيابية: حزب مستقبل وطن ولد كبيرًا ومواقفه تدعم الوطن والمواطن



انطلق مساء أمس الأربعاء، المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، بمدينة الغردقة، بمشاركة نواب وأعضاء الحزب من كافة محافظات الجمهورية، بجانب حضور ممثلين من كافة الأحزاب والقوى السياسية المصرية.

يأتي المنتدى في ضوء التواصل المباشر بين نواب وأعضاء الحزب مع الحكومة والعمل على ووضع قضايا المواطن والوطن على طاولة المناقشات والخروج بروؤى صائبة تهدف في النهاية إلى مصلحة المواطن.

وفي بداية المنتدى قال المهندس أشرف رشاد أمين عام مستقبل وطن ورئيس الأغلبية البرلمانية إن مصر تتجه نحو الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار الحياة الكريمة بالأفعال لا الأقوال.

وأشار إلى أن مصر تتجه نحو مستقبل أفضل وتنطلق نحو عاصمة جديدة بعيدًا عن العاصمة التي أنهكها التكدس بكرامة وعدالة وسكن بلا عشوائيات وقيمة العمل.

وأضاف المهندس أشرف رشاد أمين عام مستقبل وطن “مصر واجهت أعداء الوطن والمتاجرين بالدين وانتصروا على خفافيش الظلام والداعمين للإرهاب والمتاجرين بالدين وأزاحت المتاجرين بآلام أبناء الوطن وانطلقت نحو مستقبل مشرق”.

ووجه رشاد التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائلا “ في عهد الرئيس ننطلق نحو المستقبل بانجازات تليق بحاضرنا ومستقبلنا وشهدنا انتصار على التحديات بمشاركة القطاع الخاص للقيام بدوره حياة كريمة”.

كما وجه الشكر للقوات المسلحة التي قدمت الكثير والمؤسسات الوطنية التي شاركت حماية للوطن و شكرا للمواطن الذي تحمل المسئولية و شكرا للنواب القيام بدورهم التشريعي والرقابي.

معركة بناءً الإنسان

وقال النائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الساحة السياسية تشهد التعاون بين كافة الأحزاب وفي مقدمتهم حزب الأغلبية.

وأضاف “نصير”، الجميع يستهدف مساندة الدولة في معركة بناءً الإنسان وبناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يعود على المواطن أولا و الدولة.

وقال النائب “الدولة تخوض معركة البناء وتسعى لخدمة المواطن المصري و الدولة تولي اهتمام كبير بملف الإصلاح والتنمية تحت مظلة حماية صحية و اجتماعية و بما يعزز الترابط و مصلحة الوطن و المواطن”.

وقال النائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن التكتل الذي تم بيننا وبين حزب مستقبل وطن، أمر يحتذي به بين الأحزاب ولمسنا فيه تبادل الآراء والود والاحترام، ودائما نقف على بعض الأمور التي تتطلب وجهه نظر موحدة لخدمة الوطن .

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، خلال كلمته بالمنتدى البرلمانى الثاني لحزب مستقبل وطن الذي يعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اعتبر وجودنا في مجلس النواب هذا الفصل التشريعي مميز جدا، نظرا لما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة في وقت وجيز.

أكد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن محافظة البحر الأحمر تحتل ثمن مساحة مصر وتمتد علي ساحل البحر الأحمر بمسافة ١٠٨٠ كيلومترا، وتمثل السياحة ركيزة أساسية للمحافظة كما أن هناك مقومات اخرى تمتلكها المحافظة موضحا أن القيادة السياسية مهتمة بمحافظة البحر الأحمر ووجهت برفع كفاءة جميع مدن المحافظة.

وأضاف أنه تم اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل ١٠ مقاصد سياحية في العالم لزيارتها في ٢٠٢٢ ، موضحا أنها تمتلك مقومات سياحية كبيرة مكنتها من التواجد في هذه المرتبة.

حضر المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، ونقل تحيات رئيس مجلس الوزراء لأعضاء ونواب الحزب، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تتجلى دائما فى حب الوطن، والرغبة الدائمة لخدمة المواطنين من أجل غد أفضل.

وأكد المستشار علاء فؤاد على حضوره نائبا عن رئيس مجلس الوزراء موجها خالص خالص التقدير والشكر للمجلس وأعضاءه مؤكدا على أن الحكومة حريصة على التكامل مع مجلسى النواب والشيوخ وفقا ما نص عليه الدستور، والحكومة حريصه على الوفاء بكافة الإلتزامات الدستورية من أجل التكامل مع البرلمان بغرفتيه حيث السياسة العامة وعرضها على البرلمان وإعداد التشريعات ومواكبة كافة التطور من أجل أن نكون أمام دولة بلا أوراق فى ضوء التحول الرقمى الذى أصبح يسيطر على العام بكافة المجالات .

ووجه التحية أيضا لحزب مستقبل وطن، مؤكدا أن الحزب ولد كبيرًا وتمكن أن يثبت الالتحام مع المواطن والتعبير عنه وتعكس مواقفه السياسية وعمله البرلمانى والعام درجة كبيرة من الوعى وحرصه على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة كانت حريصة على الحضور للتأكيد على مد جسور لا تنقطع بين الحكومة والمجلسين بما يصب صب فى صالح المواطن ، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون نجحت الحكومة والبرلمان فى إقرار 114مشروع قانون فى دور الانعقاد الحالى للفصل التشريعى الثانى منها 43موضوعى و71 حساب ختامى فضلا عن 44 من الدور الأول، وتم أنهاء 45 قانون فى مجال كافة الحقوق الإجتماعية والاقتصادية، منهم. الإصلاح الزراعى الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية تنظيم الشهر العقارى، والمنشأت الفندقية والسياسية ، مع مواصلة الجهد الرقابى بين الحكومة والنواب، مؤكدا على أن الجميع يعمل من أجل المصلحة الوطنية دون أى مصالح شخصية.

شهدت فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة و المجالس النيابية جدلًا بين النواب والحكومة حول طرق تنسيق العمل.

وقال النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ "أحيانا نجد ردود روتينية ونحن نتعامل مع مشكلات حياتية للمواطنين تحتاج حلول سريعة و فعالة".

وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، “التحول الرقمي يسير بخطوات ثابتة و الابليكشن لا يمنع النواب من التواصل مع الوزراء و مواعيد الحوار و التنسيق مع الوزراء قائمة و لن يتم إلغاؤها”.

وأضاف “اللجوء للأبلكيشن يكون حال تواجد النواب في الدائرة حتى تتمكن الحكومة من استقبال الطلبات في اي وقت يتم استقبالها على الانترنت و الوزراء يلتقوا كافة النواب و يلبون طلباتهم”.

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