مشروع edupay.. أبليكشن يوصلك لأقرب المدارس والجامعات لك وبالسعر الذى تحدده

نافس مشروع edupay، في برنامج الفرصة المذاع على قناة on، حيث قالت نورهان إبراهيم، إحدى مؤسسى المشروع، إن المشروع عبارة عن أبليكشن يوصلك لأقرب المدارس والجامعات، وبالسعر الذى تحدده.

فيما قال فؤاد سليم، أحد مؤسسى المشروع، خلال البرنامج، إن المشروع يجعل المواطن يدفع ويقدم ويقسط من أول 6 شهور وحتى 12 شهرا بأقل سعر فائدة، وتابع: المشروع يتحمل مع المواطن عبء التكاليف كى يحصل الأطفال على تعليم جيد.

وفى وقت سابق، حسم تطبيق منصة "فلاش ليد" منافسة حلقة برنامج "الفرصة" فى كلمة أخيرة الخميس الماضى بعد حصوله على نسبة 5% من لجنة الأثر المجتمعى بقيادة بنك الطعام ليحتل المركز الأول بعد حصوله على نسبة 75.8 % وجاء فى المركز الثانى تطبيق "fuelin" بنسبة 76.1% وفى الثالث تطبيق "TRUVER" بنسبة 63.33