أخبار السيارات | أسعار ومواصفات نيسان موديل 2022 فى مصر.. تعرف على السيارات الحاصلة على جوائز احتفالية الأفضل 2022 بمصر.. مزاد جديد لسيارات النقل البري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

يعتبر السوق المصرى للسيارات ، من افضل اسواق المنطقة العربية وشمال افريقا فى نمو المبيعات خلال الفترة الماضية ، بالرغم من الازامات العالمية التى ضربت الاقتصاد فى جميع انحاء العالم .

أعلن القائمون على احتفالية الأفضل لعام 2022 ، بقطاع السيارات المحلي المصري عن السيارات الحاصلة على جوائز احتفالية الأفضل لهاذا العام .

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات ، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن المدة الزمنية اللازمة لتسجيل وصدور المخالفات المرورية على قادة السيارات .

أعلنت الوكيل المحلى للعلامة التجارية اليابانية نيسان شركة نيسان موتورز ايجيبت عن اطلاق نسخة خاصة من طرازات جوك في مصر وهي تأتي بوحي باتمان.