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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أسعار ومواصفات نيسان موديل 2022 فى مصر.. تعرف على السيارات الحاصلة على جوائز احتفالية الأفضل 2022 بمصر.. مزاد جديد لسيارات النقل البري

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

 

تعرف على أسعار ومواصفات نيسان موديل 2022 فى مصر

يعتبر السوق المصرى للسيارات ، من افضل اسواق المنطقة العربية وشمال افريقا فى نمو المبيعات خلال الفترة الماضية ، بالرغم من الازامات العالمية التى ضربت الاقتصاد فى جميع انحاء العالم .

 

تعرف على السيارات الحاصلة على جوائز احتفالية الأفضل 2022 بمصر

أعلن القائمون على احتفالية الأفضل لعام 2022 ، بقطاع السيارات المحلي المصري عن السيارات الحاصلة على جوائز احتفالية الأفضل لهاذا العام .

 

مزاد جديد لسيارات النقل البري .. تفاصيل

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات ، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

 

تعرف على الفترة الزمنية لتسجيل وصدور المخالفات بالمرور السعودي

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن المدة الزمنية اللازمة لتسجيل وصدور المخالفات المرورية على قادة السيارات .

 

رسميا .. طرح طراز خاص من نيسان جوك بوحى باتمان

أعلنت الوكيل المحلى للعلامة التجارية اليابانية نيسان شركة نيسان موتورز ايجيبت عن اطلاق نسخة خاصة من طرازات جوك في مصر وهي تأتي بوحي باتمان.

المملكة العربية السعودية المنطقة العربية اخبار السيارات السوق المصري المخالفات المرورية شراء السيارات قطاع السيارات

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