محافظ البحيرة: حالة السوق مستقرة وسنفتتح منافذ ومعارض جديدة

قال شهام أمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة أجرت العديد من الجولات من أجل ضبط أسعار السلع الغذائية، وذلك وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مسترسلا: تم التحرك بصحبة مباحث التموين والطب البيطرى، والمحافظة استطاعت أن تقوم بضبط الأسعار.



ولفت “هشام آمنة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أنه تم التحفظ على كميات كبيرة من السلع، منوها بأن المحافظة ستقوم بإنشاء 5 معارض كبيرة لـ أهلا رمضان على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى افتتاح منافذ للأسماك ومنفذ آخر لوزارة الداخلية.



وأوضح أنه تم ضبط 6 أطنان زيت اليوم في ضبطية واحدة، بالإضافة إلى تحرير 3023 قضية تموينية الفترة الماضية.



وأشار إلى أن المحافظة لديها 3200 منفذ ولدينا ضبطيات ومحاضريوميه، مشددا على أن السوق أصبح منضبط بشكل كبير،وحالة السوق مستقرة.

