مارثا محروس: في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة تجني ثمار نجاحاتها.. فيديو

النائبة مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، إن الاحتفال بيوم المرأة المصرية هو تكليل لكل امرأة مصرية المرأة لها دور كبير في ترسيخ مبادئ المجتمع ، مؤكدة أن المرأة لديها قدرة كبيرة على العمل والنجاح .

وأضافت مارثا محروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إننا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجني ثمار هذه الرحلة الطويلة التي استمرت على مدار التاريخ، شاهدنا مظاهر لتكليل نجاحات المرأة لم تكن موجودة من قبل.

وأوضحت ما رثا محروس ، أن ما تراه المرأة المصرية في الآن يؤكد نجاحها في مراحل التمكين الماضية في السنوات الأخيرة ومازال هناك مزيد من السيدات قادمين وسيكونون نموذج لعظيمات مصر .