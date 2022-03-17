مهام جديدة للمستقبل.. الصين تختبر محركا صاروخيا استعدادا للانطلاق إلى الفضاء

أكمل محرك أوكسيهيدروجين عالي الدفع طورته الصين اختبارًا مدته 520 ثانية استعدادًا للإطلاقات المرتقبة لوحدات مختبر محطة الفضاء، حسبما ذكرت الشركة المصنعة.

ووفق ما نشرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، طورت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي الصينية المحرك، وهو مصمم للمرحلة الأساسية لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش-5" التي ستستخدم لإطلاق وحدتي مختبر للمحطة الفضائية الصينية هذا العام.



وكشفت الشركة أن الاختبار قد تحقق من موثوقية المحرك، وستكون هناك أكثر من 20 مهمة تجريبية سيخضع لها المحرك لمزيد اختبار أدائه.



وتخطط الصين لإطلاق ست مهام أخرى، منها إطلاق وحدتي ونتيان ومنغتيان ومركبتي شحن فضائي جديدتين وسفينتي فضاء مأهولتين، في عام 2022 لاستكمال بناء محطة الفضاء