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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مهام جديدة للمستقبل.. الصين تختبر محركا صاروخيا استعدادا للانطلاق إلى الفضاء

الفضاء
الفضاء

أكمل محرك أوكسيهيدروجين عالي الدفع طورته الصين اختبارًا مدته 520 ثانية استعدادًا للإطلاقات المرتقبة لوحدات مختبر محطة الفضاء، حسبما ذكرت الشركة المصنعة.

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ووفق ما نشرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، طورت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي الصينية المحرك، وهو مصمم للمرحلة الأساسية لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش-5" التي ستستخدم لإطلاق وحدتي مختبر للمحطة الفضائية الصينية هذا العام.


وكشفت الشركة أن الاختبار قد تحقق من موثوقية المحرك، وستكون هناك أكثر من 20 مهمة تجريبية سيخضع لها المحرك لمزيد اختبار أدائه.


وتخطط الصين لإطلاق ست مهام أخرى، منها إطلاق وحدتي ونتيان ومنغتيان ومركبتي شحن فضائي جديدتين وسفينتي فضاء مأهولتين، في عام 2022 لاستكمال بناء محطة الفضاء

 

الصين ثانية الفضاء ذكرت مختبر

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