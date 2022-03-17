مصري يفوز بجائزة أفضل شاب أكاديمي على مستوى الولايات المتحدة.. فيديو

قال مصطفي بديوي أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة بيتسبرج الأمريكية والفائز بجائزة افضل شاب اكاديمي علي مستوي الولايات المتحدة ، إن الجائزة يتعم إعطاءها لأكثر بحث توصل إلي ما اقصي ما توصل اليه العلم أو حدود المعرفة في مجال علوم المواد .

واضاف مصطفي بديوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن الجائزة تمنح إلي الأشخاص الذين يتوصلون إلي نتائج مبكرة في كريرهم البحثي وتركز علي الموضوعات الجديدة والناشئة في مجال علوم المواد .

واوضح مصطفي بديوي ، أن هناك اشتراطات للحصول علي الجائزة وهي تنظيم ندوات في مجال علوم المواد وتحقيق نجاحات وإنجازات خلال مدة العمل الاكاديمي ، مؤكدا أن الجائزة تنافسية وتقام فاعليتها كل عام .