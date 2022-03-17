حماية المستهلك: عقوبة التاجر المخالف في الأسعار الحبس سنة وغرامة مليوني جنيه

كشف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، عن عقوبة التاجر المخالف في الأسعار، موكدا أن الأمور واضحة في هذا الموضوع وتطبق بكل حزم وحسم.

وأضاف أيمن حسام، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن عقوبة التاجر المخالف في الأسعار الحبس سنة، وغرامة قد تصل إلى 2 مليون جنية.

وفي السياق نفسه أشار أيمن حسام، إلى أن لم يشعر المواطنين بتداعيات أزمة جائحة كورونا رغم تأثيرها الواضح على العالم بأكمله، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود للجهود الجبارة للإدارة المصرية.

وأردف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن لجنة إدارة الأزمة الحالية مشكلة من الوزراء المعنيين بكل الأمور التي تهم المواطنين، وفي حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمور في مصر لحظة بلحظة.

