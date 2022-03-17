عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماية المستهلك: عقوبة التاجر المخالف في الأسعار الحبس سنة وغرامة مليوني جنيه

حبس
حبس

كشف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، عن عقوبة التاجر المخالف في الأسعار، موكدا أن الأمور واضحة في هذا الموضوع وتطبق بكل حزم وحسم.

وأضاف أيمن حسام، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن عقوبة التاجر المخالف في الأسعار الحبس سنة، وغرامة قد تصل إلى 2 مليون جنية. 
وفي السياق نفسه أشار أيمن حسام، إلى أن لم يشعر المواطنين بتداعيات أزمة جائحة كورونا رغم تأثيرها الواضح على العالم بأكمله، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود للجهود الجبارة للإدارة المصرية.

وأردف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن لجنة إدارة الأزمة الحالية مشكلة من الوزراء المعنيين بكل الأمور التي تهم المواطنين، وفي حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمور في مصر لحظة بلحظة. 
 

أيمن حسام حماية المستهلك التاجر المخالف اخبار التوك شو برنامج التاسعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

الحقيقة الكاملة في رحيل بن شرقي للأهلي.. ورد مصدر بالزمالك

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

موضوعات متعلقة

حماية المستهلك: حررنا 777 محضرا خلال 4 أيام فقط أغلبها في الأغذية|فيديو

ترشيحاتنا

موقع تذكرتي: 30 مليون مشجع دخلوا الموقع أمس والاتحاد مسؤول عن الأسعار

إصابة 3 سفن تحمل علم بنما بقصف روسي في البحر الأسود

الأهلي يتواصل مع أبو جبل ويقدم عرضا مغريا للاعب

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

شرط لإتمام الزواج.. شهادة نفسية وصحية لمن يريد الزواج لتجنب مشاكله

شعب بوتين.. كتاب عن الرئيس الروسي يتصدر المبيعات في بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب السبب .. لوسي : أصبت بتهتك في الأنسجة | خاص

للجلدية والصدرية والأنفية.. أسباب الحساسية وعلاجها بالأعشاب

رجاء الجداوي.. مسيرة حافلة بالأعمال.. قصة زواجها ورحلة معاناتها مع كورونا

عمل ماسك الزنجبيل للشعر.. فوائده وطريقة استخدامه

فيديو

فنانة بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي..تعرف عليها

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ