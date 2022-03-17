نادى الإعلاميين لـ كرة الصالات يشارك ببطولة خورفكان الدولية

تسافر اليوم بعثة نادى الإعلاميين لـ كرة الصالات "الكرة الخماسية"، للمشاركة فى بطولة خورفكان الدولية المقامة بدولة الإمارات.

ويشارك نادى الإعلاميين الفائز بآخر نسختين من دورى كرة الصالات فى النسخة الثالثة من بطولة خورفكان التي تقام برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي،نائب حاكم الشارقة.

تقام البطولة خلال الفترة من 19 إلى 25 من شهر مارس الجاري، بمشاركة 6 فرق عربية.



وقُسمت الأندية المشاركة إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى كلاً من خورفكان والشارقة ونادي الربيع الجزائري، وضمت المجموعة الثانية أندية الإعلاميين المصري ودبا الحصن و نادى النصر الكويتي .