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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| معلومات لا تعرفها عن دينا الشربيني.. بسمة وهبة تهاجم ويجز

دينا وعمرو
دينا وعمرو

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .


معلومات عن برود أنتزوليس صاحب إطلالة ويجز الغريبة في السعودية

أثار الفنان ويجز، الجدل بظهوره الأخير في السعودية، حيث انتقده الجمهور بعدما ظهر بملابس غريبة ومختلفة.

 

المواطن إكس أول ظهور.. في عيدها.. معلومات لا تعرفها عن دينا الشربيني

يحل اليوم الخميس ١٧ مارس، عيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني، والتي اتمت عامها الـ ٣٦، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة على مدار مشوارها الفني.

 

هيثم سعيد يطرح أغنية "قادرين" بحفل افتتاح كأس العالم للجمباز

 

طرح الفنان هيثم نبيل، كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "قادرين" بمناسبة حفل إفتتاح كأس العالم للجمباز داخل استاد القاهرة، والتى تنطلق اليوم الخميس.

 

بسمة وهبة: "يا رب نقيب الموسيقيين يشوف اللي كان حابب يتبناه"

 

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة ، مغني الراب، ويجز ، بعد ظهوره بـ إطلالة غريبة ، خلال حفله الأخير الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض. 


هشام جمال يشارك جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "اللعبة" في أسوان

نشر الفنان هشام ماجد ، صورة من كواليس تصوير مسلسل “ اللعبة ” فى أسوان  ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

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