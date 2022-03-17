شبانة: كيروش يفرض السرية على اختياراته ولا يصرح بها إلا لجهازه المعاون

قال الإعلامي محمد شبانة : "حاول بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة التقصي عن اللاعبين المرشحين للانضمام لقائمة المنتخب المقرر الإعلان عنها السبت أو الأحد المقبلين، لكنه المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش أحبط هذه المحاولات ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل لمسئولي الجبلاية.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: "قال مصدر في الجهاز الفني أن كيروش يعلم صلة أعضاء مجلس الإدارة بوسائل الإعلام وعمل بعضهم فيها وبالتالي سيكون التلميح لضم أي لاعب على لسانه أو على لسان عضو في الاتحاد بمثابة اختراق لخصوية المرحلة التي يعيشها المنتخب.



وأوضح شبانة: " المصدر كشف أن كيروش يفرض السرية على اختياراته ولا يصرح بها سوى لجهازه المعاون بهدف التصويت على بعض الاختيارات التي تشهد انقساما بين أعضاء الجهاز الفني.



محمد شبانة: كيروش يطلب من وائل جمعة إنهاء جوازات سفر 33 لاعبا للسنغال

قال الإعلامي محمد شبانة : "رغم أن قائمة المنتخب لن تزيد عن 24 لاعبا في مباراتي السنغال المقرر لها 25 و29 مارس الجاري، إلا أن البرتغالي كارلوس كيروش طلب من وائل جمعة انهاء تأشيرات سفر 33 لاعبا بما فيهم التسعة المحترفين الذين وقع الاختيار عليهم بشكل مبدئي و24 لاعبا محليا، تحسبا لحاجة المنتخب لأي لاعب بسبب الإصابات.



وتابع شبانة: "أكد كيروش لمدير المنتخب ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات لتأمين سفر المنتخب كاملا للسنغال خاصة أنها المباراة التي ستحدد مصير حلم الفراعنة في الوصول لكاس العالم.



وواصل شبانة: "شدد كيروش على ضرورة فحص جوازات السفر لجميع اللاعبين المحليين المختارين قبل انطلاق المعسكر بوقت كاف للتأكد أن كافة الجوازات سارية ولا يوجد بها جواز سفر منتهي أو يحتاج للتجديد.



شبانة يكشف تفاصيل اجتماع الـ7 ساعات بين الجهاز الفني في فندق إقامة كيروش



قال شبانة: عقد اليوم الأربعاء البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني اجتماعا مع معاونيه صباح اليوم استمر 7 ساعات ناقس فيه الجهاز الفني كافة الترتيبات التي تتعلق بمعسكر الفراعنة المقبل.



وتابع شبانة: "أكد كيروش لمعاونيه تفاؤله بقدرة المنتخب على تخطى السنغال والوصول لكأس العالم موضحا أن يستشعر حالة الدعم الكبير والترقب الجماهيري للمباراتين المقبلتين في تصفيات الدوري الحاسم الحاسم.



وواصل شبانة: "استمع كيروش خلال الاجتماع لوجهات نظر معاونيه وأراءهم في بعض اللاعبين ووضع البدائل للاعبين الذين يعانون من إصابات حال عدم تمكنهم من اللحاق بالمباراة وعلى رأسهم محمد هاني ومروان حمدي.