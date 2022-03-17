نجم واما| أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاده الـ 44

يحتفل الفنان أحمد فهمي، اليوم بعيد ميلاده الـ 44، الذي يأتي بعد العديد من النجاحات التي حققها على مدار مشواره الفني.

بدأ أحمد فهمي، حياته الفنية كعازف لالة الكمان في فرقة عمرو دياب ثم مطربا في فرقة واما معتمدا على موهبته الغنائية ودراسته في الكونسرفتوار، وفي بداية عام 2013 قام بتقديم برنامج أراب آيدول وشاركته التقديم أنابيلا هلال على قناة ام بي سي.

يقدم أحمد فهمي، حالياً برنامج "أحلى كلام" المذاع على قناة الحياة.

وكان فهمي، قد حقق نجاحا كبيرا في الحلقات الماضية منهم حلقة هاني رمزي وداليا البحيري ومحمد ثروت واشرف عبد الباقي واوس أوس وعدد آخر وكبير من الفنانين.