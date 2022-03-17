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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. عرض مغر من الأهلي لـ أبو جبل.. كهربا يرفض الانضمام لبيراميدز.. كلوب يكشف سر بقاء محمد صلاح على دكة البدلاء

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي…
 

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا



 

كلوب: صلاح كان يعاني من الإصابة ولم يشارك سوى في مران وحيد

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر غياب محمد صلاح نجم الفريق عن التشكيل الأساسي للفريق أمام أرسنال .

 

وأكد كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ميرر الإنجليزية أن كل شيء على مايرام ولكن محمد صلاح كان يعاني من الإصابة ولم يشارك سوى في مران وحيد قبل المباراة .
 

ستتم وفقا لرغبة موسيماني.. الأهلي لا ينفي نية التفاوض مع لاعبي الزمالك

قال الإعلامي محمد شبانة ان مصدر مسئول داخل النادي الأهلي كشف  موقف ناديه من لاعبي الزمالك الذين تنتهي عقودهم مع ناديهم بنهاية الموسم الجاري وإعلان الزمالك عدم تجديد عقودهم، وهم طارق حامد ومحمد أوناجم وعمر السعيد وأشرف بن شرقي ومحمد أبو جبل. 
 

وقال المصدر  لبوكس تو بوكس على فضائية etc ، إن الأهلى يضع جميع الخيارات أمامه وفي حالة وجود أي استفادة فنية من أي لاعب فسوف يتم التعاقد معه وفقا لرؤية لجنة التخطيط والجهاز الفني.

 

موقع تذكرتي: 30 مليون مشجع دخلوا الموقع أمس والاتحاد مسؤول عن الأسعار

أكد أحمد فتحي، مدير العلاقات بشركة تذكرتي أن أسعار تذاكر مباراة المنتخب والسنغال في التصفيات النهائية والأخيرة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ تم تحديدها من قبل اتحاد الكرة .
 

وأضاف في تصريحات ببرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير بقناة “أون تايم سبورت” أن 30 مليون مواطن مصري حرصوا على الدخول لموقع "تذكرتي" بالأمس لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال مشددا أن هذا الرقم يعد ضعف مستخدمي الموقع ببطولة أفريقيا ٢٠١٧.

 

الأهلي يتواصل مع أبو جبل ويقدم عرضا مغريا للاعب

قال الإعلامي محمد شبانة إن مصدر داخل نادي الزمالك فجر مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بمحمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك.

 

كهربا يرفض الانتقال إلى بيراميدز.. تفاصيل

أعلن الكابتن احمد حسن  ، أن محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلى المعار لهاتاى التركى، رفض الانتقال إلى بيراميدز ويتسمك بالعودة إلى الأهلي نهاية الموسم.

 

وكتب أحمد حسن على صفحته بموقع فيسبوك “ خاص.. كهربا يرفض الانتقال إلى بيراميدز ويتسمك بالعودة إلى الأهلي نهاية الموسم ”.

مصطفى عسل ومازن هشام وفارس الدسوقي لنصف نهائي بطولة كناري للإسكواش 


تأهل مصطفي عسلة, مازن هشام وفارس الدسوقي لدور نصف نهائي بطولة كناري كلاسيك للاسكواش والمقامة في لندن  خلال الفترة بين 13 إلى 18 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.
 

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