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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|إضافة خاصية كورونا المنتظرة في تحديث آبل الجديد.. ميزة مذهلة تساعدك في العثور على هاتفك الأندرويد حال فقدانه أو سرقته

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تحديث iOS 15.4 آبل يحصل على ميزة جديدة طال انتظارها
 

أطلقت شركة آبل Apple، تحديثا لنظام التشغيل الخاص بها iOS 15.4، بعد ما يقرب من شهرين من الاختبار التجريبي له، وهو أكبر تحديث تحصل عليه أجهزة آيفون والذي يمنح المستخدمين عدد كبير من الميزات والتحديثات الجديدة.

 

خطوات تقسيم الهارد ديسك بدون فورمات أو برامج للويندوز


تقسيم الهارد ديسك بدون فورمات هو عملية تقسيم محرك الأقراص الثابتة إلى عدة أقسام مستقلة،عن طريق تقليص وتوسيع وحذف وإنشاء أقسام وتغيير حجم القسم والتسمية وحتى الموقع وما إلى ذلك. 

 

شاومي تطلق الرائد العالمي Xiaomi 12 Pro بسعر باهظ
 

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن الإصدار الدولي من هاتفها الأحدث Xiaomi 12 Pro، وهو أول هاتف رائد للشركة ينطلق عالميا منذ إطلاق طرازات العلامة التجارية في سلسلة Mi 11، والذي ينطلق بتصميم متطور لمنافسة أجهزة سامسونج الرائدة من حيث نسبة السعر إلى الأداء.

 

هاتف عصري في تصميم قديم.. عيوب آيفون 2020 SE الجديد من آبل
 

أطلقت شركة آبل Apple الأمريكية، هاتفها الجديد iPhone SE لعام 2022، لعشاق أجهزة آيفون بتكلفة منخفضة مع  العديد من الترقيات التي حصلت عليها أجهزة آيفون SE، وبعض التحسينات الملحوظة الأخرى التي تجعل من الإصدار الجديد طراز رائد بسعر أقل.

 

ميزة خفية تساعدك في العثور على هاتفك الأندرويد حال فقدانه أو سرقته


تعتمد ميزة جوجل "العثور على جهازي Find My Device" على شيئين يتم تمكينهما: الميزة نفسها وخدمة تحديد المواقع من Google، بالإضافة إلى ذلك، أن تملك حساب Google، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.

التكنولوجيا تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا صدى البلد شاومي شركة ابل

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