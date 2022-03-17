أخبار التكنولوجيا|إضافة خاصية كورونا المنتظرة في تحديث آبل الجديد.. ميزة مذهلة تساعدك في العثور على هاتفك الأندرويد حال فقدانه أو سرقته

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة آبل Apple، تحديثا لنظام التشغيل الخاص بها iOS 15.4، بعد ما يقرب من شهرين من الاختبار التجريبي له، وهو أكبر تحديث تحصل عليه أجهزة آيفون والذي يمنح المستخدمين عدد كبير من الميزات والتحديثات الجديدة.



تقسيم الهارد ديسك بدون فورمات هو عملية تقسيم محرك الأقراص الثابتة إلى عدة أقسام مستقلة،عن طريق تقليص وتوسيع وحذف وإنشاء أقسام وتغيير حجم القسم والتسمية وحتى الموقع وما إلى ذلك.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن الإصدار الدولي من هاتفها الأحدث Xiaomi 12 Pro، وهو أول هاتف رائد للشركة ينطلق عالميا منذ إطلاق طرازات العلامة التجارية في سلسلة Mi 11، والذي ينطلق بتصميم متطور لمنافسة أجهزة سامسونج الرائدة من حيث نسبة السعر إلى الأداء.

هاتف عصري في تصميم قديم.. عيوب آيفون 2020 SE الجديد من آبل



أطلقت شركة آبل Apple الأمريكية، هاتفها الجديد iPhone SE لعام 2022، لعشاق أجهزة آيفون بتكلفة منخفضة مع العديد من الترقيات التي حصلت عليها أجهزة آيفون SE، وبعض التحسينات الملحوظة الأخرى التي تجعل من الإصدار الجديد طراز رائد بسعر أقل.

ميزة خفية تساعدك في العثور على هاتفك الأندرويد حال فقدانه أو سرقته



تعتمد ميزة جوجل "العثور على جهازي Find My Device" على شيئين يتم تمكينهما: الميزة نفسها وخدمة تحديد المواقع من Google، بالإضافة إلى ذلك، أن تملك حساب Google، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.