رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا نتوقع حدوث ركود اقتصادي

قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار الفيدرالى برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، إنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي.

وأضاف باول بأن الخبر السار هو أن الاقتصاد وسوق العمل قويان للغاية ويمكنهما تحمل زيادات أسعار الفائدة.

كما توقع باول أن يقوم الفدرالي بـ 6 رفعات إضافية للفائدة هذا العام، لكنه أشار أيضًا إلى أن عملية تخفيض الأسعار ستستغرق وقتًا أطول في الوقت الحالي.

وقال باول أيضًا إن ارتفاع أسعار الطاقة تضع ضغوط كبيرة على التضخم، متوقعًا أن يظل التضخم مرتفعًا حتى منتصف العام.

وأشار باول في المؤتمر الصحفي بأنه يريد إبطاء الطلب لجعله متماشيًا مع العرض وبالتالي تقليل التضخم.

مُضيفًا بأنه إذا استدعت مؤشرات التضخم إلى رفع معدلات الفائدة بسرعة أكبر فسيقوم بذلك.

من جهة أخرى، أشار رئيس الفدرالي الأميركي إلى حرب أوكرانيا وروسيا قائلًا إنها قد تكون لها تداعيات على تجارة أميركا وإمداداتها، متوقعًا أن تستمر اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع.