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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حرقة المعدة أسبابها و3 طرق تخلصك منها

حرقة المعدة
حرقة المعدة

 يمكن لبعض العلاجات المنزلية البسيطة لحرقة المعدة أن تساعد في تخفيف الانزعاج.  إليك  بعض العلاجات  التي يمكن أن تساعد في توفير الراحة السريعة ، وقائمة الأطعمة التي يجب   تجنبها وفقا لموقع هيلث

أسباب حرقة المعدة


أسباب عديدة وراء  الشعور بالحرقان في معدتك وهي كالتالي :

الإفراط في الأكل
البدانة
زيادة استهلاك الأطعمة الدسمة
تناول الكافيين
التدخين
الاستلقاء بعد الوجبات
الإجهاد
الحمل
التدخين 

أعراض حرقة المعدة


إحساس بالحرقان في المعدة والصدر (حرقة الفؤاد) والمريء  أو الحلق
 غثيان
التجشؤ
الانتفاخ
إلتهاب الحلق
السعال أو الصفير
صعوبة في البلع

 قد تعمل بعض الأدوية على تهدئة الانزعاج ، ولكن يمكن أن يكون لها آثار جانبية سلبية فيما يلي بعض العلاجات التي يمكنك استخدامها للتغلب على الإحساس بالحرقان في معدتك.


1. خل التفاح


قد يكون الأمر مفاجئًا ، ولكن عندما تحرق أحماض المعدة المريء ، فإن تناول المزيد من الأحماض يمكن أن يهدئها بالفعل. ينظم إنتاج الحمض في المعدة ويؤدي إلى التوازن .

سوف تحتاج
2-3 ملاعق صغيرة من خل التفاح
1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)
كأس من الماء
ما عليك القيام به
اخلطي الخل في الماء وتناول هذا الخليط.

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حيل منزلية غير متوقعة لـ علاج الحموضة

2.  عصير الليمون

وجد أن عصير الليمون له تأثير معتدل معادل لأحماض المعدة. وبالتالي ، قد يكون مفيدًا في تقليل الإحساس بالحرقان الناجم عن ارتداد الحمض

إذا كنت عرضة للإصابة بالحموضة المعوية ، فاستخدم هذا العلاج قبل 10-15 دقيقة من تناول وجباتك

سوف تحتاج
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج
كوب من الماء الدافئ
ما عليك القيام به
أضف عصير الليمون إلى الماء واشربه على معدة فارغة.


3. جل الصبار
 

يساعد على التخلص من الأحماض المتراكمة في معدتك والتسبب في الشعور بالحرقان.

سوف تحتاج
1/2 كوب عصير صبار

ما عليك القيام به
تناول الجل قبل الوجبة.

كم مرة يجب أن تفعل هذا
تستهلك عند الحاجة لتخفيف حرقة المعدة والأعراض الأخرى.

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