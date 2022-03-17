محمد حمادة: تسعير الخبز دليل على أن الرئيس يستمع إلى نبض الشارع

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة، نائب رئيس تحرير الأهرام، إن إجراءات آلية تسعير الخبز الحر من قبل الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت نتيجة بعض الممارسات الاحتكارية من بعض التجار ورفع أسعار رغيف الخبز.

وأضاف "حمادة"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك جشعا من التجار فى تخزين المواد الغذائية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة المصرية الاستماع إلى ما يدور فى الشارع المصري ومن ثم الاستجابة له.

وأكد أن الرئيس السيسي دائما وأبدا يستمع إلى نبض الشارع المصري، وترجم ذلك فى توجيهات لا بد من تنفيذها لشعور المواطن بالعدالة الاجتماعية.

وأشاد بالدولة المصرية، لأنها استبقت تلك الأحداث بإنشاء الصوامع الخاصة بالقمح، حيث إن هناك أكثر من 50 صومعة تم إنشاؤها منذ عام 2015 حتى الآن، مما جعل هناك مخزون استراتيجي يبعث الطمأنينة والأمان للشارع المصري، كما أن تسعير الخبز الحر رسالة بأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يتاجر بقوت الشعب المصرى.