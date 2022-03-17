زلزال عنيف يضرب اليابان بقوة 7.4 درجات ويخلف حصيلة قتلى

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصدت تفاصيل زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب الساحل الشرقي لليابان ويخلف 4 قتلى .

أدى زلزال بقوة 7,4 درجات ضرب شرق اليابان ليل أمس الأربعاء إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح أكثر من مئة، ما دفع بالسلطات إلى إصدار تحذير من موجات تسونامي في أجزاء من الساحل قرب موقع كارثة فوكوشيما النووية.

وتسبب الزلزال أيضا بانحراف قطار سريع عن مساره وإحداث شقوق في العديد من الطرق السريعة، وسقوط البضائع عن الرفوف في غالبية المتاجر الكبرى.

ولا يزال سكان ومسؤولون في شمال شرق البلاد يحاولون تقييم الأضرار في وقت مبكر الخميس عقب الزلزال الذي ضرب قبيل منتصف الليل. وتم رفع التحذير من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر في أجزاء من شمال شرق اليابان بعد أن سجلت السلطات مستويات مياه أعلى من المعتاد في بعض المناطق بما يصل إلى 30 سم فقط. لكن هزات ارتدادية صغيرة استمرت في ضرب المنطقة طوال الليل وصباح الخميس.

وأظهرت التقارير الأولية أن الأضرار كانت طفيفة في بلد يعتمد قوانين بناء صارمة تهدف إلى الحماية من الزلازل، بينما أفاد مسؤولون إنه لم يتم رصد أي خلل في المحطات النووية.

وقال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو إنه تم الإبلاغ عن أربع وفيات، على الرغم من أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ما إذا كانت مرتبطة بشكل مباشر بالزلزال. وأضاف "تلقينا تقارير تفيد بعدم وجود أي أعطال في محطتي دايتشي ودايني النوويتين في فوكوشيما، إضافة إلى محطة أوناغاوا النووية"، في إشارة إلى المنشأة التي تعرضت لكارثة عام 2011 واثنتين أخريين في المنطقة.