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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات بمدينتي طيبة وأخميم الجديدتين

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات المرافق والخدمات بمدينتي طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وأخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، لافتاً إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عددٍ من المشروعات المختلفة بالصعيد لتحقيق التنمية المستهدفة، وتوفير الحياة الكريمة لأهالي الجنوب.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه في مدينة طيبة الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من التعديلات على المدارس القائمة وتشغيلها كمدارس النيل الدولية لخدمة سكان المدينة ومحافظة الاقصر، بجانب تنفيذ مشروع مبني لإدارة مرور الأقصر بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة طيبة الجديدة، بنسبة إنجاز بلغت نحو %98، بينما شملت مشروعات الطرق الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الحارة القائمة بطريق المدخل الشرقي للمدينة.

وفى مدينة أخميم الجديدة، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال استكمال طرق الإسكان الاجتماعي بمنطقة 55 فدانا شمال المدينة بقيمة 33 مليون جنيه، والانتهاء من زراعة وتشجير دلتا المدخل الشمالي الغربي والجزيرة الوسطى للمدخل الشمالي الغربي بقيمة 7 ملايين جنيه، و الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية إدارية بمنطقة 55 فدانا بقيمة 6.5 مليون جنيه لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي.

وأضاف المهندس مصطفى أحمد سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على جهاز مدينة الأقصر الجديدة، أن مشروعات المرافق، شملت الانتهاء من مشروع أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 9 آلاف م3/يوم بتكلفة 35.43 مليون جنيه، وكذا مشروع تنفيذ استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15الف م3/يوم، حيث يجرى تنفيذه بنسبة إنجاز بلغت نحو %97.

وأضاف رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة: تم إسناد مشروع تنفيذ مرافق ( طرق " فرمة " - مياه - صرف صحى - ري ) لمساحة " 530 " فدانا وتشمل ( إسكان متوسط - اسكان اجتماعي - مناطق خدمات اقليمية ) ضمن منطقة الامتداد بمساحة 6050.81 فدان لتوفير قطع أراض بأنشطة مختلفة للمستثمرين والمواطنين ولترفيق الأرض المخصصة لجامعة الأقصر بمساحة 100 فدان، وكذا إسناد مشروع تنفيذ شبكة كهرباء منطقة الخدمات الاستثمارية " المقابر سابقاً " بمساحة 202.67 فدان لتوفير قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة مختلفة للمستثمرين والمواطنين ولتغذية الجامعة التكنولوجية بمساحة 31.04 فدان التي أوشك الانتهاء منها.

  وأوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى الشرطة والإطفاء بالمدينة، وتنفيذ وحدة صحية بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة 55 فدانا بقيمة 3 ملايين جنيه، بجانب الانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية بمدينة أخميم الجديدة بشبكات ( مياه – صرف – ري – فرمة طرق ) بمساحة 210 أفدنة بتكلفة 40 مليون جنيه وجارٍ ترفيق منطقة المخازن والمنطقة الإقليمية والمنطقة الترفيهية بقيمة 40 مليون جنيه.

ونوه رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء المرحلة الأولى بقيمة 100 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء بمنطقة (1) إسكان اجتماعي، 55 فدانا، شمال المدينة بقيمة 45 مليون جنيه و إطلاق التيار بها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لاستكمال 32 عمارة إسكان اجتماعى تضم (768) وحدة سكنية، و جارٍ تنفيذ مشروع طبقة الأسفلت لطرق  المجاورتين الأولى والثانية بقيمة 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع طبقة أسفلت طرق منطقة الإسكان الاجتماعى نموذج البندق، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بالمدينة.

 

محافظة الاقصر المجتمعات العمرانية الصرف الصحى وزير الإسكان الأسكان

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وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات بمدينتي طيبة وأخميم الجديدتين

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