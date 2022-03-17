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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لست مستيقظا.. تامر هجرس يشارك متابعيه أحدث ظهور له

تامر هجرس
تامر هجرس

نشر الفنان  تامر هجرس صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر تامر هجرس  بصورة صباحية، مما أثار إعجاب الجمهور.

وعلق تامر هجرس قائلاً: "لست مستيقظا".

ويشارك الفنان تامر هجرس في بطولة مسلسل "أحلام سعيدة"، مع الفنانة يسرا، والذي من المقرر أن يعرض في سباق رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في البطولة غادة عادل، ومي كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجى، ويعد العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التلفزيونية.

تامر هجرس أحدث ظهور التواصل الاجتماعي الفن انستجرام رمضان دراما

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