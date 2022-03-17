الطاقة الذرية : استنبطنا 35 طفرة جديدة للقمح وتمت تجربتها

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية إن للهيئة خبرة كبيرة في استحداث طفرات زراعية ترجع لأكثر من 15 عاماً.

وتابع الحاج أنه خلال الفترة الحالية قامت الهيئة باستحداث طفرات جديدة للقمح ويصل عددها لـ 35 طفرة وقد تمت تجربتها في المزارع التجريبية بأرض الهيئة بأنشاص على مساحة حوالي 2 فدان وذلك بغرض تقييم المحصول الأولي.



وأضاف أنه سيتبع ذلك التقدم لوزارة الزراعة لاعتماد طفرتين خلال هذا العام حيث إنها الجهة المسئولة عن اعتماد هذه الطفرات قبل استخدامها والسماح بتداولها لدى المزارعين.



وتشمل اختبارات وزارة الزراعة اختبار تجانس المحصول وسيتم ذلك في موقع الهيئة بأنشاص ويليه اختبارات حقلية على مستوى الجمهورية لاختبار مقاومة الأمراض والتصريح بالتداول.



ويجدر الإشارة إلى أن هذه الطفرات الجديدة للقمح تحقق عائداً أعلى من الأصناف الحالية الموجودة بنسبة حوالي 25% في الإنتاج كما أنها تتميز بمقاومة الأمراض والتغيرات المناخية المختلفة.



وتعد هذه الخطوة من هيئة الطاقة الذرية خطوة هامة جداً على المستوى الاستراتيجي للدولة والتي تسعى لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي من القمح والاستيراد والذي تتراوح نسبة استيراده إلى 55% من حجم الطلب الاجمالي من القمح لمصر خاصة في ظل الظروف الحالية التي تواجه العالم والاضطرابات الحاصلة في أسواق المنتجات نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.