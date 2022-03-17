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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تشارك في الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي بإندونيسيا

علم البحرين
علم البحرين

تشارك مملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة، التي تنعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا من 20 إلى 24 مارس.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، يرأس وفد مملكة البحرين فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وتتضمن أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية العامة، ومناقشة عامة حول موضوع الوصول إلى صفر انبعاثات، وحشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، وإعادة النظر في النهج المتبع في عمليات السلام وإعادة صياغته من أجل تعزيز السلام الدائم.

ومن المقرر أن يشارك وفد الشعبة البرلمانية بالبحرين في اجتماعات اللجان الدائمة بالاتحاد، وهي: اللجنة الدائمة المعنية بالسلام والأمن الدولي؛ واللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة؛ ولجنة تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى عدد من المنتديات، كمنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، والذي يناقش الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها عامل تمكين لقطاع التعليم، بما في ذلك في أوقات الجائحة، إلى جانب المشاركة في عدد من ورش العمل التي ستقام على هامش أعمال الجمعية الـ 144، كما ستعقد جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية عددًا من الاجتماعات.

جدير بالذكر أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تعد من أهم التجمعات العالمية للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة القضايا العالمية المهمة التي تعنى بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمرأة والشباب، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
 

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