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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدن الجامعية بسوهاج تستعد لاستقبال وفود أولمبياد الكليات المتخصصة للتربية الرياضية

صدى البلد

أنهت المدن الجامعية بجامعة سوهاج، استعداداتها بكامل طاقتها وإمكاناتها المادية لاستقبال الوفود المشاركة في "أولمبياد الكليات المتخصصة" لكليات التربية الرياضية، والمقرر انطلاقه في الفترة من ١٧ حتي ٢٠ من مارس الجارى تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، إن المدن الجامعية ستستقبل ٢٦٤ طالبا وطالبة يمثلون ١٢ جامعة حكومية، بالإضافة إلى هيئة الإشراف على الوفود.

وأضاف عبد الخالق، أنه تم عقد عدة اجتماعات سابقة مع مجلس إدارة المدن الجامعية، وتم من خلالها التأكيد على عمل الصيانة والنظافة والتعقيم اللازم لجميع المنشآت، وتزويد المدن بكل ما تحتاجه من مستلزمات، لاستقبال ضيوف الجامعة وتهيئة الجو المناسب لهم منذ الوصول وحتى الوداع.

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من جهته، شدد الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، على جودة وسلامة الطعام المقدم للطلاب المشاركين في الأولمبياد، مؤكداً ضرورة كفاية الوجبات الغذائية واحتوائها على عناصر صحية وآمنة.

من جانبها، قالت سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية، إن المدينة على أهبة الاستعداد لاستقبال الوفود المشاركة وتوفير إقامة وإعاشة على مستوى عالٍ، مشيرة إلى أن  مبنى (أ) مخصص للطالبات بسعة 150 غرفة و300 سرير، ومبنى (ب) مخصص للذكور بسعة 160 غرفة و310 أسرة، مضيفة أنه تم تخصيص السكن المميز بالمبنيين لهيئة الإشراف.

وأكد الدكتور أحمد عبد الغني، مدير المدينة الجامعية للطلاب، جودة الأثاث والفرش ومستوى نظافة غرف الإعاشة ودورات المياه وتزويدها بالمياه الباردة والساخنة، لافتاً إلى أن وجبات الغذاء بالمطعم المركزي للمدينة الجامعية مطابقة لشروط الصلاحية والجودة والأمان.

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