أوكرانيا تحذر أوروبا: أنتم الهدف التالي لـ بوتين

لا يمكننا الانتصار بمفردنا..

أكد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، أن روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا، محذرا الدول الأوروبية من أنهم الهدف التالي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال ريزنيكوف إن القوات الأوكرانية كبدت الجيش الروسي خسائر كبيرة، ونجحت في الاستيلاء على عدد كبير من المعدات العسكرية الروسية.

وتابع قائلا إن القوات الروسية اعتقدت أنها ستسيطر على أوكرانيا بسرعة، مشيرا إلى أن الهجوم الروسي تسبب في أزمة إنسانية كبرى.

وأضاف وزير دفاع أوكرانيا أنه كان من الممكن وقف الهجوم الروسي إذا لم يماطل الاتحاد الأوروبي، داعيا الكتلة لمواصلة فرض عقوبات على الشركات الروسية.

وأعرب عن حاجة أوكرانيا لمزيد من المساعدات العسكرية حتى تتمكن من مواصلة القتال، قائلا: " لا يمكننا الانتصار على روسيا بمفردنا ونحتاج إلى مزيد من الدعم".

ودعا ريزنيكوف لمحاكمة روسيا أمام المحكمة الجنائية الدولية حيث أنها تواصل قصف المنشآت المدنية والمناطق السكنية وتغلق الممرات الإنسانية وتمنع عبور المدنيين، لافتا إلى مقتل 103 أطفال خلال العلميات العسكرية الروسية.

وأضاف أن محطة زابوروجيا النووية أصبحت تدار من قبل القوات الروسية، مشددا على ضرورة إيقاف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت ساب من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن القوات الروسية حققت تقدما محدودا جدا في الأيام الأخيرة.

وقال جهاز الاستخبارات التابع للدفاع البريطانية، إن القوات الروسية حققت تقدما بسيطا على الأرض والبحر والجو في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن المقاومة الأوكرانية ما زالت صامدة

وأكدت الدفاع البريطانية أن معظم الأراضي الأوكرانية بما فيها المدن الرئيسية ما زالت في أيد أوكرانية.

وأضافت أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا متوقفة إلى حد كبير على جميع الجبهات.