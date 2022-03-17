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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أبرزها المشروع القومي للصوامع.. الزراعة: الدولة اتخذت خطوات استباقية لأي ظرف|فيديو

الزراعة
الزراعة

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية لأي ظرف، مثل الذي يعيشه العالم اليوم، من خلال مشروعات التوسع الأفقي العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تستهدف استصلاح واستزراع أكثر من 3 ملايين فدان، سواء في الدلتا الجديدة، أو توشكى، أو سيناء، أو الصعيد، أو المنيا.

وأضاف أحمد إبراهيم في مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هذه المشروعات جعلت مساحة زراعة القمح تزداد لأكثر من 300 ألف فدان، منوهاً أن هذه المشروعات يتم زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية التي تُدعى بالأمن الغذائي.

وتابع المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أن هناك خطوات استباقية اتخذتها الدولة، وهو المشروع القومي للصوامع الذي أطلقه الرئيس السيسي، منوهاً أن السعة التخزينية للقمح في عام 2014 ، كانت تبلغ حوالي 1.5 مليون طن قمح، بينما اليوم تبلغ السعة التخزينية للقمح حوالي 6 ملايين طن قمح.

وأكد أحمد إبراهيم أن هذه المشروعات هي التي جعلت مصر تقف على أرض صلبة اليوم، مشيراً إلى جهود الدولة لضبط الأسعار ومواجهة موجة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية.

الزراعة المستشار الإعلامي لوزير الزراعة وزير الزراعة الرئيس السيسي احمد ابراهيم

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