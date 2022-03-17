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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقدم عن بُعد..

الصحة: خدمات مجانية على المنصة الإلكترونية لعلاج الأمراض النفسية والإدمان

تطبيق الكترونى- ارشيفية
تطبيق الكترونى- ارشيفية

كشفت سالى النوبى، مدير المنصة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية بوزارة الصحة، عن تفاصيل إطلاق وزارة الصحة أول منصة إلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بشرق المتوسط ومدى أهميتها .

وقالت “النوبى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية مصر "الأولى"، إن هذه المنصة تفاعلية مجانية تقدم الخدمات عن بعد لرواد منصات شبكات الإنترنت ، لافتة إلى أن المنصة تقدم للمريض استبيان ذاتى عن أعراضه ولكن الاستبيان لا يوفر خدمة التشخيص الطبى.
وأضافت أن المنصة تستلم فقط أعراض المريض وبدورها تعرف احتياجاته للتدخل العلاجى ثم تأتى الخطوة التى تليها عن طريق عمل جلسة طبية عن طريق المنصة وبالتالى يتيح له الحجز مع المعالج ويتم تسجيلها عبر المنصة ويتم فى سرية تامة من خلال قيام المريض بعمل حساب شخصى له لا يستطيع أحد غيره الدخول به على المنصة .

وتابعت أن المنصة تقدم معلومات نفسية عديدة متاحة وتعطى معلومات موثوق بها من أطباء نفسية خاصة أنه يتبع جهة حكومية يخضع لاشراف طبى من أطباء مختصين فى مجالات الطب النفسى ، الإدمان ، طب نفسى المراهقين والأطفال ، طرق التعامل مع الأزمات النفسية .
 

سالى النوبى الصحة النفسية شرق المتوسط الخدمات وزارة الصحة الانترنت

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