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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوتا بالمركز الثاني.. صلاح يتصدر ومحرز ثامنا فى قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

صلاح وجوتا
صلاح وجوتا

حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على نظيره فريق أرسنال بثنائية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس، الأربعاء، فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي الريدز البرتغالي دييجو جوتا، وأضاف البرازيلي فيرمينيو ثاني الأهداف فى شباك المدفعجية.

وتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 هدفا.

فيما حل البرتغالي دييجو جوتا، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، فى المركز الثانى برصيد 13 هدفا.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فى المركز الثالث برصيد 12 هدفا.

بينما احتل السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، فى المركز الرابع برصيد 12 هدفا.

وحل فى المركز الخامس هارى كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، برصيد ١٢ هدفا.

والكوري سونج جاء فى المركز السادس برصيد ١١ هدفا، بينما حل إيفان توني، لاعب برينتفورد، فى المركز السابع بـ ١١ هدفا أيضا.

واحتل الجزائري الدولي رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي، المركز الثامن برصيد ١٠ أهداف، وجيمي فاردى، لاعب ليدز يونايتد، تاسعا برصيد ١٠ أهداف، ورحيم ستيرلنج بالمركز العاشر بنفس رصيد الأهداف.

وشارك النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الريدز، في الدقيقة 55 بدلا من اللاعب لويس دياز.

ونجح فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب فى تضييق الخناق على نظيره فريق مانشستر سيتي فى صدارة الدوري الإنجليزي، وأصبح الفارق نقطة وحيدة.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب جدول الدورى الإنجليزى بعد الجولة ٢٧ برصيد ٧٠ نقطة، فيما حل ليفربول فى المركز الثانى برصيد ٦٩ نقطة.

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