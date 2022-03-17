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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

68 مليون جنيه لتمويل مشروعات متناهية الصغر  بأسوان

صدى البلد

قام جهاز تنمية المشروعات بتوقيع 5 عقود جديدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في المناطق الأكثر احتياجا والمستهدفة بالمبادرة في محافظة أسوان، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة 68 مليون جنيه، سيتم إعادة ضخها كقروض متناهية الصغر للفئات المستهدفة بقرى المبادرة.

وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، إنه من المقرر أن تساهم هذه العقود في تمويل ما يقرب من 2500 مشروع جديد وقائم لتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين في تلك المناطق، حيث من المتوقع أن تساهم في توفير 3000 فرصة عمل على الأقل في المراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضافت نيفين بدر الدين أن الجمعيات التي سيتم التعاون معها في المراكز المستهدفة هي مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بتمويل بلغت قيمته 40 مليون جنيه، وجمعية رجال الأعمال بأسوان بتمويل من الجهاز بلغت قيمته 25 مليون جنيه، وجمعية أم القرى لتنمية المجتمع والتي ستمول بما يزيد عن 2 مليون جنيه، وجمعية تنمية المجتمع بأم شلباية ويقدر قيمة تمويلها بما يقرب من 1.5 مليون جنيه.

وأكدت رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر على جهاز تنمية المشروعات يولي المناطق الأكثر احتياجا المشمولة بالمبادرة الرئاسية أهمية خاصة، باعتبارها الأكثر احتياجا للدعم والخدمات وتحتاج إلى التدخل من مؤسسات الدولة للنهوض بمستواها الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة بها بما يحسن من المستوى المعيشي للسكان، وذلك من خلال مشروعات البنية الأساسية والاجتماعية ودعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير تلك المشروعات وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.

من جانبه أوضح إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع الجهاز بأسوان أن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة تستهدف 3 مراكز وهي إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، موجها الدعوة لأبناء المراكز الثلاثة للتوجه إلى مقر فرع الجهاز بشارع أبطال التحرير – عمارة مصر للتأمين، وذلك للتعرف على كافة الخدمات التمويلية التي يقدمها الجهاز والاستفادة منها وأيضا الخدمات غير المالية وتشمل البرامج التدريبية المختلفة وخدمات التسويق والدعم الفني، فضلا عن توجيههم للجمعيات الأهلية التي يمكنهم التعامل معها في مجال المشروعات متناهية الصغر.

حياة كريمة الجمعيات الأهلية فرص عمل المبادرة الرئاسية محافظة أسوان فرصة عمل

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