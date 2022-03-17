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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استخدام وسائل التكنولوجيا خلال موسم الحج هذا العام للتيسير على الحجاج

صدى البلد

كشف  الدكتور خالد الغامدي وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية بالمملكة العربية السعودية، عن رؤية المملكة بشأن موسم الحج المقبل والذي سيشهد طفرة غير مسبوقة في استخدام وسائل التقنية الحديثة على  أعلى المستويات العالمية بهدف التيسير على حجاج بيت الله الحرام . 

 

وقال "الغامدي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن المملكة العربية السعودية ستطلق  أكبر منصة  للتوعية للحجاج بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية تتضمن كافة إجراءات الحج،  باعتبار أن هذا الموضوع يأتي كأحد أهم  أهداف رؤية 2030   للمملكة والذي يرسم الخطة الاستراتيجية لموسم الحج والعمرة، لافتاً أن بعض التقنيات المستخدمة ستكون لأول مرة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن سيتم تطويع كافة وسائل التقنية لخدمة الحجيج بداية من التفكير في السفر من بلده حتى وصوله لأرض المملكة  العربية السعودية. 

 

وحول أعداد الحجاج المتوقع هذا الموسم لهذا العام، لفت "الغامدي، إلى أن الرؤية لم تتضح بعد بشأن هذا  وسيتم إفادة وسائل الإعلام بها لاحقاً عند وضوحها .

 

وتعقد المملكة العربية السعودية مؤتمرا مرتقبا عبر تقنية الزوم الإثنين المقبل تحت عنوان" التحول نحو الابتكار"، سيصدر عنه مخرجات بأربع لغات "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والإندونسية"، ومن المتوقع العديد من التوصيات على المستوى الاستراتيجي والتقني والتي  تصب في خدمة زوار بيت الله الحرام . 

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استخدام وسائل التكنولوجيا خلال موسم الحج هذا العام للتيسير على الحجاج

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