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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة خليل: فوز الاسماعيلي على الاتحاد نجاح كبير بإخلاص لاعبيه

أسامة خليل نجم نادى
أسامة خليل نجم نادى الاسماعيلي السابق

وجه أسامة خليل نجم نادى الاسماعيلي السابق التهنئة إلى فريق الدراويش بقيادة حمد ابراهيم بعد الفوز على نظيره فريق الاتحاد السكندري.

وحقق فريق الإسماعيلي فوزا على نظيره فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأربعاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال أسامة خليل عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:الفوز ليس تلات نقاط ولكنه نجاح لفريق جدوره قوية ليتسلقوا عليها ومنهم من سقط سريعا مع الرياح ومنهم من صمد لمقاومة الرياح لتبقي جذور الاسماعيلي قوية بإخلاص لاعبيه وصمودهم (مبروك) لفريق كشف الكثير في محنته.

كان فريق الإسماعيلي حقق فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمد الشامى لاعب الاسماعيلي هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 25، وبعد دقيقتين من تقدم الإسماعيلى.

وسجل خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندرى هدف التعادل لزعيم الثغر لتصبح النتيجة 1-1، لكن محمد عادل لاعب الإسماعيلى نجح في تسجيل الهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 64 من عمر المباراة.

وحقق الإسماعيلى أول انتصار في الدوري هذا الموسم بعدما فقد 31 نقطة في أول 12 جولة، ليرتقي الدراويش للنقطة الثامنة بالمسابقة، لكنه ما زال في قاع جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 19 غيرها.

أسامة خليل الاتحاد الاسماعيلي الدوري الممتاز Sports Fitness

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