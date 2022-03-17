كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية تنظم مسابقة طلابية للشطرنج

في جامعة المنوفية:

في إطار فعاليات الأسبوع الثقافي البيئي الأول بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، نظمت إدارة رعاية الشباب بالكلية مسابقة الشطرنج لطلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبد الرحمن الباجوري، مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أسامة عبد الرؤوف، عميد الكلية.

أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز كل من الطالب أحمد إبراهيم السيد بدوى بالمركز أول، والطالب كريم السيد منصور بالمركز الثانى، والطالب يوسف ممدوح حسن، بالمركز الثالث.

وأقيمت المسابقة بحضور وتحكيم الكابتن أحمد سيف، من الإدارة العامة لرعاية الشباب.