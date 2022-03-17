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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية خلال أسبوع .. تراجع ملحوظ بأسعار الوقود في لبنان

تراجع أسعار الوقود
تراجع أسعار الوقود في لبنان

 تراجعت اليوم أسعار الوقود في لبنان بجميع أنواعها بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر صفيحة البنزين بنوعية بقرابة 31 ألف ليرة وتراجع المازوت بقيمة 65 ألف ليرة.


ورغم التراجع للمرة الثانية خلال أسبوع، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بشكل مؤثر عن متوسط الأسعار قبل بداية الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.


وبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 420000 ليرة لبنانية، فيما وصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 430000 ليرة، وسجل سعر صفيحة المازوت 423000 ليرة. وانخفض سعر قارورة الغاز بقيمة 17 ألف ليرة لتسجل 292000 ليرة.


وكان سعر الوقود قد تراجع أمس الأول بشكل طفيف حيث انخفض سعر صفيحة بنزين 95 و 98 بمقدار 12 ألف ليرة، فيما تراجعت صفيحة المازوت 10 آلاف ليرة وتراجع الغاز بقيمة ألف ليرة للقارورة.


وفي المقابل، استقر متوسط سعر صرف الدولار على منصة صيرفة عند 20700 ليرة للدولار، وفي السوق الموازية عند 22500 ليرة للدولار بزيادة طفيفة عن متوسط سعر الصرف قبل بداية الأزمة الأوكرانية.
 

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