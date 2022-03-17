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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

21 مارس .. أولى جلسات محاكمة عصابة تجارة الأعضاء البشرية

تجارة الأعضاء البشرية
تجارة الأعضاء البشرية

بعد إنتهاء التحقيقات في ضبط عصابة تجارة الأعضاء البشرية، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 21 مارس الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية.

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نص أمر إحالة المتهمين في قضية الإتجار في الأعضار البشرية

وجاء فى نص قرار الإحالة في قضية تجارة الأعضاء البشرية أن المتهمين هم كل من : «م.س، ۳۹ سنة ، سائق، أ.م، و ن. ف، 41 سنة، رئيس وحدة بمستشفى تخصصي، م. ا، 6۲ سنة، طبيب بشري استشاري كلی، س. ج، 62 سنة، طبيبة بشرية حرة استشاري تحاليل طبية وعضو اللجنة الثلاثية المختصة بإصدار الموافقات على زراعة الأعضاء البشرية بمستشفى شهير، م. ك، ۳۵ سنة، طبيب بشري حر ممارس عام بمركز الجيزة للگلی، س. س،  ۳۲ سنة،  عامل، مبيض محارة».

تجارة الأعضاء البشرية

وتبين من تحقيقات النيابة في قضية تجارة الأعضاء البشرية أنهم ألفوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر تزعمها الأول والرابع تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليه «يوسف. ن».

وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الگلی لدية وزراعته في متلقي مريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 15٪ .

تجارة الأعضاء البشرية

كما كشفت تحقيقات النيابة في قضية تجارة الأعضاء البشرية أنهم تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الإنسان - گلی - المجني عليه "ي.ن"  على سبيل الشراء والبيع لآخر بمقابل مادي حال كون المتهمين من الرابع إلى السادس من الأطباء.

وأوضح قرار الإحالة ان المتهمين جميعا ألفوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر تزعمها الأول والرابع، وتعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليه «ي. ن»، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الگلی لديه وزراعته في متلقي مريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 15٪.

تجارة الأعضاء البشرية عصابة تجارة الأعضاء البشرية اخبار الحوادث محكمة استئناف القاهرة تجارة الاعضاء

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