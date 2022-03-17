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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدفاع الروسية: محافظو المدن الأوكرانية يُتاجرون بالمساعدات الإنسانية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، خبراً عاجلاً، أفادت فيه الدفاع الروسية أن محافظي المدن الأوكرانية يُتاجرون بالمساعدات الإنسانية.

وقد أعلن وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، منذ قليل، أنهم يواصلون التباحث مع شركائهم حول العالم بشأن الأوضاع في أوكرانيا.

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وأضاف لافروف أن المفاوضات مع أوكرانيا لا تزال مستمرة بشأن الجوانب الإنسانية والعسكرية

وفي سياق آخر، قد تعهد لافروف بالقضاء على الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، قائلا إن موسكو “كان ينبغي أن تفعل ذلك منذ فترة طويلة”. 

وحول العقوبات الشديدة التي تم فرضها على روسيا علي مدى الأسابيع القليلة الماضية وخفضت من قيمة الروبل بشكل كبير، عقب قائلاً: “ لا يمكن للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ولا أي شخص آخر اتخاذ قرارات تهدف إلى تدمير اقتصادنا”.

الدفاع الروسية المدن الاوكرانية المساعدات الانسانية وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف

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