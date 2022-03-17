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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفض أمر المحكمة الدولية.. الكرملين: لن نتسامح مع وصف بوتين بمجرم حرب

الكرملين
الكرملين

أعربت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، عن رفضها الشديد لأمر المحكمة الدولية بوقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا؛ نافية وجود على مؤشرات على وجود اتفاق قريب.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تكون روسيا وأوكرانيا اقتربتا من توقيع اتفاق، وأكد أن العمل على ذلك لا يزال مستمرا.

وأضاف بيسكوف إن شروط موسكو واضحة تماما بشأن التوصل لاتفاق سلام مع أوكرانيا.

كما شدد على أنه لا يمكن التسامح مع تصريحات بايدن أن بوتين مجرم حرب.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها بايدن هذا المصطلح في إشارة إلى الرئيس الروسي.

وحول قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن" روسيا لا يمكنها أن تتفق مع هذا القرار ولن تأخذه بعين الاعتبار في العملية العسكرية".

وقال المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "لن نأخذ هذا القرار في الاعتبار. لدى المحكمة الدولية مفهوم مثل موافقة الأطراف. لا يمكن أن يكون هناك اتفاق هنا. في هذه الحالة، هذا شيء لا يمكننا أخذه في الاعتبار ".

وكان محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد أمرت موسكو بوقف غزوها لأوكرانيا على الفور، قائلة إنه لا يوجد دليل يدعم تبريرها للحرب.

وخلال جلسة أمس الأربعاء قضت المحكمة بعدم وجود دليل يدعم المزاعم الروسية بأن أوكرانيا ترتكب إبادة جماعية في ولايتي لوغانسك ودونيتسك، حيث بررت موسكو بموجبه غزوها لأوكرانيا.

وجاء في البيان: "يجب على الاتحاد الروسي أن يعلق على الفور العمليات العسكرية التي بدأت في 24 فبراير 2022، والتي يكون هدفها وهدفها المعلن منع ومعاقبة إبادة جماعية مزعومة في لوجانسك ودونيتسك في أوكرانيا".

كما دعت المحكمة القوات الأخرى التي تدعمها أو تسيطر عليها موسكو إلى وقف عملياتها العسكرية، ودعت روسيا إلى الامتناع عن تصعيد النزاع أو تمديده.
 

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