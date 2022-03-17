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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

د. سلامة عمر
د. سلامة عمر

للاحتكار مساوئ وآثار كبيرة على الفرد والمجتمع، وهو مخالف لتعاليم الدين الإسلامي الذي من دعائمه قيم التعاون والتكافل الاجتماعي والإيثار.

  قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (سورة المائدة:2)، وقال رسول الله ﷺ "الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" رواه ابن ماجة والحاكم.

 والاحتكار معناه: قيام تاجر بشراء طعام أو أي شيء يحتاجه الإنسان خاصة في وقت الأزمات أو موسم معين، ثم لا يبيعه في حينه، بل ينتظر أن يقل هذا المنتج ويرتفع سعره، ثم يقوم ببيعه بسعر مرتفع.

 والاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن وينشر سلوكيات الأنانية والشح والبخل، وقد حذرنا النبي ﷺ من الاحتكار ففي الحديث الذي رواه  ابن عمر (رضي الله عنه) أن رسول الله ﷺ قال: "الجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ"، وروى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم مرفوعًا: “مَنْ احْتَكَرَ طَعامًا أربعين لَيْلَة فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّه تعالَى وبرِئ اللَّه تعالَى مِنْه”.

 وقد كانت التجارة قديمًا في عالمنا الإسلامي مرتبطة بسياسات وقوانين مستمدة من الشرع الحنيف المعنية بضبط وإحكام قواعد المعاملات المالية؛ وهو الأمر الذي وفر بيئة عادلة دافعة لحركة التجارة الإسلامية التي قادت المشهد الاقتصادي العالمي نحو: تسعة قرون.

 والمشتهر بين المحنَّكين من ذوي التجارب التجارية أن الاحتكار مشؤوم فيقول ابن خلدون رأيه في الاحتكار: "ومما اشتهر عند ذوي البصر والتجربة في الأمصار أن احتكار الزرع لتحين أوقات الغلاء مشؤوم وأنه يعود على فائدته بالتلف والخسران"، فهلَّا تاب كل محتكر إلى الله -تعالى-.

 الاحتكار يضرُّ بعامَّةِ المسلمين، فطوبى لعبدٍ كانَ سببًا في تفريجِ الكُرَبِ عن المكروبين.

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