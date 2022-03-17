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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بنقل مقر نيابة الطفل بسوهاج

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1966 لسنة ۲۰۲۲.

 

وجاء نص القرار انه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ ؛ وعلى كتاب المستشار النائب العام رقم (۸۲۰ سری) بتاريخ ۳/15/ ۲۰۲۲ ؛ وعلى ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية .

قرر :

( المادة الأولى ) نقل مقر نيابة الطفل بنيابة جنوب سوهاج من مقرها الحالي الكائن بالطابق الثالث بمجمع محاكم جرجا - شارع شكري القوتلي - مركز جرجا - محافظة سوهاج إلى مقرها الجديد الكائن بالطابق الثالث بمجمع محاكم أخميم - طريق أخميم - محافظة سوهاج .

( المادة الثانية ) على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۳/۲۶

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النائب العام الجريدة الرسمية وزير العدل محافظة سوهاج النيابة العامة الإجراءات الجنائية

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