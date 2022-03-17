الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بنقل مقر نيابة الطفل بسوهاج

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1966 لسنة ۲۰۲۲.

وجاء نص القرار انه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ ؛ وعلى كتاب المستشار النائب العام رقم (۸۲۰ سری) بتاريخ ۳/15/ ۲۰۲۲ ؛ وعلى ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية .

قرر :

( المادة الأولى ) نقل مقر نيابة الطفل بنيابة جنوب سوهاج من مقرها الحالي الكائن بالطابق الثالث بمجمع محاكم جرجا - شارع شكري القوتلي - مركز جرجا - محافظة سوهاج إلى مقرها الجديد الكائن بالطابق الثالث بمجمع محاكم أخميم - طريق أخميم - محافظة سوهاج .

( المادة الثانية ) على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۳/۲۶